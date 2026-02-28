“Miti e leggende del Lago di Como”: consegnato a Lugano il Cigno d’Argento

“Miti e leggende del Lago di Como”, tra i contributi più interessanti dell’editoria fumettistica internazionale del 2025, premiato a Lugano.

Il libro edito da Etv Publishing, nato dalle matite di Claudio Villa e Alessandro Piccinelli, sceneggiato dal giornalista Dario Campione e tradotto in inglese, ha infatti ricevuto un importante riconoscimento in occasione della seconda edizione di InnovaComiX – Lugano International Comic Art Festival.

A “Miti e leggende del Lago di Como” è stato assegnato il Cigno d’Argento. Tra le motivazioni che hanno portato alla scelta di premiare l’opera, le “tavole straordinarie dei fumettisti, la sensibilità giornalistica e l’amore per il territorio”.