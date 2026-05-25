Da Agatha Christie all’intelligenza artificiale: l’indagine al centro di Parolario 2026

Dal giallo al noir contemporaneo, dai processi alla cronaca fino ai podcast e all’intelligenza artificiale, l’edizione 2026 di Parolario attraversa il tema dell’indagine in tutte le sue declinazioni. Dal 10 al 15 giugno si confronteranno scrittori, giornalisti, magistrati, criminologi, illustratori, musicisti e studiosi e il programma alternerà incontri, spettacoli, performance e recital. Palazzo Natta a Como sarà la sede principale della manifestazione, accanto a Villa Bernasconi a Cernobbio. Il festival coinvolgerà anche Moltrasio, Tremezzina e Lezzeno.

Al centro degli incontri, anche casi di cronaca come quello di Garlasco.

Il 15 giugno alle 18.30 a Villa Bernasconi, la presentazione di Storie e Misteri del Lago di Como, iniziativa editoriale di Etv Publishing, con i fumettisti Alessandro Piccinelli e Claudio Villa.

Accanto al programma tematico c’è Parolario OFF, dal 16 al 19 giugno, con tre appuntamenti dedicati alla letteratura, al giornalismo culturale e alla memoria del territorio. E possibile consultare il calendario completo sul sito www.parolario.it.