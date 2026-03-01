Il gruppo Alpini di Argegno celebra i 100 anni di fondazione

Il gruppo di Argegno dell’Associazione Nazionale Alpini ha celebrato il traguardo dei 100 anni di fondazione. Un traguardo importante, festeggiato oggi alla presenza di alpini provenienti da tutto il territorio lariano e da altre province.

Screenshot

Ad Argegno anche i rappresentanti delle istituzioni e le autorità civili e militari.

Screenshot

“100 anni di storia, tradizioni, identità e passione al servizio del Paese e delle comunità locali – il messaggio del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – W l’Associazione Nazionale Alpini, patrimonio di valori di solidarietà, coraggio e dedizione e autentico orgoglio nazionale popolare”.