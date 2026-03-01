Rarefuori: bracciate, sorrisi e solidarietà alla maratona di nuoto

Bracciate, sorrisi e solidarietà. A Villa Guardia oggi la maratona di nuoto, momento clou del progetto “rarefuori”. Nuotiamo insieme nel mondo delle malattie rare, lo slogan dell’evento, giunto alla terza edizione e promosso in occasione della Giornata internazionale delle malattie rare, celebrata ieri.

Tutti in vasca

Partecipano alla maratona scuole, associazioni e simpatizzanti, operatori sanitari, rappresentanti istituzionali, testimonial sportivi. Tutti uniti in un’esperienza all’insegna dell’inclusione. Grandissima la partecipazione. A dare il via all’evento, accanto a Angelo Selicorni, primario di pediatria del Sant’Anna e specialista delle malattie rare, e ai promotori del progetto anche l’assessore regionale Alessandro Fermi, sindaci del territorio e atleti.

Il dolce raro

In occasione della Giornata delle malattie rare, anche quest’anno attivata anche l’iniziativa “Un dolce raro per bambini e bambine fragili”. Nelle pasticcerie e panifici aderenti, fino all’8 marzo è possibile acquistare un dolce per contribuire al progetto “Il sogno di Zeno”. L’elenco dei locali aderenti in provincia di Como è disponibile qui https://www.diversamentegenitori.it/dolce-raro-2026/