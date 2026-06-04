Grandi eventi sportivi, bando per il contributo regionale

Da oggi e fino alle ore 12 del 25 giugno 2026 è possibile presentare domanda per accedere ai contributi regionali destinati alla realizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia.

Il bando, con una dotazione complessiva di 900mila euro, sostiene le manifestazioni in programma tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027. In questa prima finestra è possibile richiedere il contributo (importo massimo erogabile 50.000 a fondo perduto) per gli eventi che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 31 marzo 2027, per i quali è stata stanziata una quota di 400mila euro.