Autodromo di Monza, il calendario 2026. La F1 in Brianza nel weekend del 6 settembre

L’Autodromo di Monza ha presentato il calendario degli eventi 2026. Motoristici e non soltanto.

La stagione prenderà il via il 26 marzo quando l’Autodromo ospiterà il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità riservata alle auto storiche. Nell’impianto sono previste le verifiche tecniche e sportive e le prime speciali, il cui percorso comprenderà anche l’iconico anello dell’alta velocità.

Il secondo appuntamento è stato fissato dal 30 aprile al 2 maggio, con il Porsche Club Suisse che tornerà ad animare la pista, mentre a fine maggio saranno i grandi protagonisti del panorama GT a dare spettacolo: il 28 maggio si svolgeranno infatti i test ufficiali in vista del prestigioso GT World Challenge Powered by AWS, previsto dal 29 al 31 maggio. Nel corso del fine settimana, ci saranno anche le gare e l’azione delle tre serie di supporto: la GT4 European Series, la GT2 European Series e il McLaren Trophy Europe.

Il mese di giugno vedrà la pista aprirsi ai giovani talenti delle monoposto: il 18 giugno sono in calendario i test ufficiali della Formula Regional European Championship e della Formula 4, mentre dal 19 al 21 giugno il primo Aci Racing Weekend porterà in circuito un programma fitto che comprende FIA Formula Regional, Formula 4, Campionato Italiano GT Endurance, TCR Italy e Porsche Carrera Cup Italia.

La settimana successiva sarà caratterizzata da un evento entrato a far parte della storia recente dell’Autodromo Nazionale Monza: il MiMo, Milano Monza Motor Show, in programma dal 26 al 28 giugno.

Atmosfera nostalgica con il Monza Revival, previsto il 25 e 26 luglio, un appuntamento presente nel calendario di Masters Historic Racing e dedicato alla storia dell’automobilismo. Categoria regina le sempre apprezzate vetture Formula 1 del passato.

Il mese si chiuderà il 29 luglio con i test ufficiali della Eurocup-3, che tornerà poi in azione in gara dal 31 luglio al 2 agosto. In pista le Dallara 326 (D326), spinte dal motore tre cilindri da 1,6 litri Toyota. Il weekend sarà arricchito da altre categorie come la Prototype Cup Europe.

Il momento clou della stagione arriverà dal 4 al 6 settembre, quando l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà il Formula 1 Gran Premio d’Italia 2026. La 97ª edizione della gara costituirà la 15ª tappa del Campionato del Mondo 2026. In pista anche i protagonisti di Fia Formula 2 e Fia Formula (quest’ultima serie disputerà l’atto conclusivo) e il monomarca Porsche Mobil 1 Supercup.

Il 24 settembre andranno in scena i test ufficiali del GT Open, seguiti dal 25 al 27 settembre dalla gara della serie International GT Open. Gareggeranno anche i protagonisti di GT Cup Europe, Euroformula Open, Lotus Cup Italia: serie di supporto che animeranno il fine settimana con duelli e battaglie all’ultimo respiro. In questo stesso fine settimana Monza vedrà il ritorno del TCR Europe Touring Car Series.

L’autunno proseguirà con il secondo Aci Racing Weekend, in programma dal 9 all’11 ottobre, che porterà in pista il Campionato Italiano GT Sprint, il Campionato Italiano Sport Prototipi, l’E4 Championship, il GT4 e il Campionato Italiano Autostoriche.

Il 19 e 20 ottobre si terranno i test ufficiali Lamborghini, con il marchio di Sant’Agata Bolognese che sarà protagonista assoluto anche dal 22 al 25 ottobre: in quel fine settimana, infatti, andranno in scena le Lamborghini World Finals.

A chiudere la stagione sarà lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse, previsto il 14 e 15 novembre, inserito quest’anno nel Circuit Rally Trophy, che porterà sul tracciato monzese le atmosfere tipiche dei rally in un evento sempre molto seguito da pubblico e piloti.

Non solo eventi motoristici

L’Autodromo Nazionale Monza, come da tradizione, ospiterà anche eventi non legati al mondo dei motori.

Si inizierà domenica 8 marzo con l’11ª edizione della Run For Life, corsa podistica competitiva (da 21 o 10 chilometri) e non competitiva (da 10 o 5 chilometri). L’evento è organizzato da Socialtime Odv e inserito nel Calendario Nazionale della FIDAL e nel Global Calendar di World Athletics.

Domenica 17 maggio spazio alle bici: si disputerà la Ride Beat, promossa da Cancro Primo Aiuto.

Ciclisti in pista anche la successiva domenica 24 maggio per il Monza Bike Day organizzato dal Pedale Monzese.

Il 14 giugno duplice appuntamento con Handcycling GP Monza PD3R e 46ª Marcia LILT (Corsa/Camminata di Solidarietà): la prima è organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana – Settore Paralimpico da Piccoli Diavoli 3ruote Asd Onlus; la seconda dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (2,5 km, 5,8 km e 10 km i percorsi disponibili).

Il 4 ottobre si terrà la Monza21 Half Marathon curata da FollowYourPassion, mentre il 31 ottobre sarà la volta di 6 Ruote di Speranza: l’evento non-profit che da decenni combina motori, socialità e solidarietà è organizzato dalla UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione “Giovanni Bergna”.