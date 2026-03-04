Cristian Chivu: “Quando capisci che non puoi vincere devi accettare il pareggio”

“A volte bisogna fare di necessità virtù” ha detto Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo la sfida di Coppa Italia al Sinigaglia, terminata 0-0 (QUI il resoconto). “Quando capisci che non puoi vincere devi accettare il pareggio” ha specificato il tecnico, che ha poi aggiunto: “Ci siamo dovuti adattare sotto ogni punto di vista. Non potevamo permetterci infortuni in vista del derby e anche per questo motivo ho fatto scelte praticamente obbligate rispetto alla formazione. La mia squadra si è applicata e ha fatto del suo meglio, anche se abbiamo costruito poco, con una sola azione pericolosa, il palo di Darmian. Non è stata una partita da Inter”.

Chivu ha elogiato il Como e il suo allenatore: “Fra noi c’è molto rispetto. Io e Fabregas ci sentiamo spesso. Sono molto contento per il , che sta facendo un gran campionato. E’ sicuramente una squadra costruita bene”.

