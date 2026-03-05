Appiano Gentile presidiata, controlli straordinari dei carabinieri

Controlli straordinari dei carabinieri ieri sera nella zona di Appiano Gentile. Impegnati i militari dell’Arma della stazione con i colleghi della squadra di intervento operativo del 3° reggimento Lombardia.

Effettuati posti di blocco e attività di prevenzione e contrasto dei reati, in particolare di furti nelle abitazioni e spaccio. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.