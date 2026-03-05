Pensavano di essere in pista: denunciati dalla Polizia cantonale come “pirati della strada”

“Pirati della strada”. Così li definisce la Polizia cantonale ticinese nel suo comunicato, con il resoconto dell’attività di controllo di inizio anno sulle strade e la segnalazione delle infrazioni più gravi da parte degli automobilisti.

In assoluto i più indisciplinati sono stati un 45enne svizzero residente in Ticino e un 60enne russo.

Il 10 gennaio, poco prima delle 23 a Novazzano, nel corso di un controllo della velocità, il 45 enne è stato intercettato da agenti della Polizia comunale di Chiasso mentre circolava in via Torraccia a una velocità di 121 chilometri orari dove il limite è di 50.

Il 22 febbraio, poco prima delle 14, e due giorni dopo alle 11, sull’autostrada A2 (direzione Sud-area di cantiere in territorio di Manno), il 60enne russo residente in Russia è stato pizzicato rispettivamente a una velocità di 139 e di 151 chilometri orari dove il limite è di 80.

In questa poco onorevole classifica segue un 47enne italiano. Il 26 febbraio, poco prima delle 24, sull’autostrada A2 (direzione Sud-area di cantiere in territorio di Manno), un 47enne cittadino italiano domiciliato nel Canton Zurigo è stato fotografato a una velocità 148 chilometri orari dove il limite è di 80.

Il giorno prima, poco dopo le 7, sull’autostrada A2 (direzione Sud, sempre nell’area di cantiere in territorio di Manno), un 29enne italiano residente nel Canton Grigioni, è stato trovato a una velocità 146 chilometri orari dove il limite è di 80.

Infine il 4 febbraio, poco prima delle 21 a Losone, nel corso di un controllo della velocità da parte di agenti della Polizia comunale di Losone, un 18enne automobilista svizzero è stato intercettato mentre circolava in via Arbigo a una velocità di 112 chilometri orari dove il limite è di 50.

Tutti i conducenti sono stati denunciati al ministero pubblico quali “pirata della strada” per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale ed è stata loro ritirata la patente o intimato il divieto di circolazione sul territorio svizzero.