Zamperini a sorpresa frena sulla tassa della salute per i vecchi frontalieri

La Regione frena sulla tassa della salute per i vecchi frontalieri. A sorpresa, il consigliere di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, presidente della commissione Italia Svizzera, in diretta su Etv ha annunciato che la Lombardia non introdurrà il contributo se non lo faranno anche le altre regioni, a partire dal Piemonte. Piemonte che, come è noto, ha più volte ribadito che non applicherà la tassa.

L’ennesimo colpo di scena in una vicenda che si trascina da oltre due anni, dall’introduzione nella legge di bilancio 2024 della tassa sulla salute per i vecchi frontalieri. Contributo che di fatto però non è ancora stato chiesto, perché la Regione non ha fatto alcun atto concreto. La tassa intanto è diventata un caso politico e la Svizzera è arrivata a mettere in discussione i ristorni. Il nuovo colpo di scena con la frenata di Zamperini potrebbe però aprire ulteriori fronti.