Operaio colpito da un treno, ricoverato con ferite gravi

Infortunio sul lavoro in Valle Leventina, in Canton Ticino. Poco dopo la mezzanotte a Contone, un operaio 49enne cittadino italiano domiciliato in Valle Leventina è stato colpito da un treno mentre stava svolgendo dei lavori con la smerigliatrice nell’area di un cantiere ferroviario.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, all’arrivo di un treno merci, nonostante l’avviso di allarme, il 49enne si trovava al di fuori della zona di sicurezza. L’operaio è stato quindi urtato dal convoglio in transito ed è stato sbalzato per alcuni metri.



Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del 144 che, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 49enne ha riportato gravi ferite, ma fortunatamente non tali da metterne in pericolo la vita.