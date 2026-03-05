Coppa Italia, dopo Como e Inter pareggiano anche Lazio e Atalanta

Martedì sera la partita dello stadio Sinigaglia tra Como e Inter, terminata 0-0. Ieri sera la sfida dello stadio Olimpico di Roma fra Lazio e Atalanta si è chiusa con il punteggio di 2-2. Le semifinali d’andata di Coppa Italia sono dunque terminate con un pareggio. Il verdetto, dunque, nelle gare di ritorno, fissate in calendario per mercoledì 22 aprile. Una data che poi verrà perfezionata, visto che uno dei due incontri sarà anticipato al martedì, mentre l’altro rimarrà al mercoledì.

Archiviata la parentesi di Coppa, il Como ora è pronto a rituffarsi in campionato. Il prossimo impegno dei biancoblù di Cesc Fabregas è fissato per sabato alle 15, con la sfida esterna di Cagliari. Il ritorno al Sinigaglia domenica 15 marzo alle 18 per il match tra i lariani e la Roma. E’ il primo di due match casalinghi consecutivi: sette giorni dopo, alle 12.30, sul Lario sarà infatti ospite il Pisa.