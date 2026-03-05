Soci sportivi Aci, i campioni 2025 sono Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi

I rallisti Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, campioni del mondo Wrc3 lo scorso anno, sono i campioni sociali di Aci Como per la stagione 2025. L’ente di viale Masia ha concluso la raccolta dei risultati e ha pubblicato la classifica definitiva. La premiazione è in programma il prossimo 20 marzo nella sede di Driver a Como. L’evento rientra tra le iniziative che in questo 2026 celebrano i 100 anni dalla fondazione dell’Aci di Como. Matteo Fontana si era già imposto nel 2023 (da solo) e nel 2024 con il copilota Arnaboldi.

Nella classifica assoluta Fontana e Arnaboldi hanno chiuso a pari merito, a quota 418,55 punti. Alle loro spalle si è piazzato Mauro Simoncini (categoria velocità in circuito), a quota 297,50. classifica dei primi dieci seguono Jody Lambrughi (250,75), Christian Gaffuri (202,75), Marco Butti (196,20), Davide Uboldi (192,50), Simone e Roberto Barin (115,60) e Matteo Cairoli (100,20).

Per quanto riguarda le singole specialità i campioni sono Fontana e Arnaboldi nei rally (nella foto in alto), Mauro Simoncini (velocità in circuito auto moderne), Roberto e Simone Barin (velocità in circuito auto storiche), Alessandro Trentini (velocità in salita auto storiche), Paolo Milani (velocità in salita auto moderne), Giovanna Pasello (rally regolarità a media), Christian Gaffuri (karting), Angelo Roberto Mazzoldi (regolarità auto storiche pilota), Yang Cao (regolarità auto storiche navigatore), Carlo Negri (drifting), Mattia Soldati (slalom), Lorenzo Traglio (cross country) e, nelle energie alternative Matteo Rigamonti (pilota) e Matteo Cairoli (navigatore).