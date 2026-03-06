Ascensori fuori uso alla stazione di Como Camerlata: binari Rfi raggiungibili solo tramite scale fino al 13 marzo

Scale obbligate alla stazione di Como Camerlata. Diverse segnalazioni di cittadini denunciano che gli ascensori che collegano i binari 4 e 5, quelli delle Ferrovie dello stato sulla linea diretta a Milano e in Svizzera, sono fuori servizio. L’impianto per raggiungere il binario 5 è fermo da almeno 3 giorni, quello del binario 4 addirittura dalla settimana scorsa. A pagarne le conseguenze sono soprattutto gli anziani, le persone a mobilità ridotta e chi viaggia con passeggini o valigie pesanti.

Il binario 5, tra l’altro, si trova proprio accanto al parcheggio principale dello scalo e dunque chi arriva in auto per prendere il treno si ritrova davanti a una doppia rampa di scale come unica via di accesso. Sul sito di Rfi, ovvero Rete ferroviaria italiana, il disservizio risulta effettivamente segnalato e i 2 binari sono indicati come non accessibili tramite ascensore fino al 13 marzo a causa di lavori in corso. All’interno della stazione, però, nessun cartello informa i viaggiatori del problema.

Chi ha provato a chiedere spiegazioni sui tempi di ripristino racconta di essere stato rimbalzato da un ufficio all’altro, tra Fs, Trenord, il numero verde e Ferrovie nord, senza mai ottenere una risposta. Si tratta, del resto, di un copione già visto. La stazione unica di Camerlata, inaugurata nel giugno 2021 come polo di interscambio tra le linee Trenord e Ferrovie dello stato e costata oltre 6 milioni di euro, ha fatto i conti con guasti ricorrenti agli ascensori fin dal primo giorno di attività. I problemi erano emersi già all’inaugurazione, tanto che le associazioni dei disabili avevano più volte scritto a Regione, Trenord, Trenitalia e Comune di Como per denunciare i disagi.