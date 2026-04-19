Autostrada A9, galleria e lavori alla pavimentazione: le chiusure notturne della settimana

Ancora lavori, nuove chiusure notturne al traffico sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Autostrade comunica che:
DALLE 22 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5 DI MARTEDI’ 21 APRILE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.
Di cnseguenza lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 21 E MERCOLEDI’ 22 APRILE, CON ORARIO 22:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.