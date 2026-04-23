Spaccio nei boschi di Cadorago: cocaina, eroina e soldi, arrestato 52enne marocchino

Un copione che si ripete. SI nascondono nei boschi per confezionare le dosi e venderle. Lo spaccio nelle aree verdi dove possono agire indisturbati e nascondersi facilmente. Ma i controlli sempre più intensificati da parte delle forze dell’ordine stanno assicurando sempre più malviventi alla giustizia. L’ultimo arresto in ordine di tempo risale alla giornata di ieri in azione i carabinieri della Stazione di Lomazzo, nell’ambito di un’operazione straordinaria nel comune di Cadorago, con particolare riferimento alle aree vicine ai centri abitati dove gli stessi residenti più volte hanno denunciato di non sentirsi sicuri.

I militari con la collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, unità altamente addestrata per operare in contesti impervi e boschivi, hanno arrestato un cittadino marocchino di 52 anni senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato trovato in possesso di circa 19 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 29 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi e 1.500 euro in contanti, considerati l’incasso della vendita degli stupefacenti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Anche questa operazione si inserisce nella più ampia e costante attività di presidio e controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alle aree boschive nelle vicinanze dei centri abitati.