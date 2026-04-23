Blevio, comune senza personale. L’apertura al pubblico si riduce a un giorno a settimana

Comune chiuso per carenza di personale, accade a Blevio dove da maggio gli uffici saranno aperti al pubblico soltanto il mercoledì. Una misura annunciata come temporanea e dettata da un mix di esigenze. Non solo i pochi dipendenti a disposizione, ma anche la mole di lavoro da portare avanti a causa dei danni – e dei necessari lavori per la messa in sicurezza – dopo le ultime alluvioni. In alcuni casi le scadenze incombono, la stessa Regione Lombardia nei mesi scorsi aveva assicurato tramite la protezione civile un supporto all’ente a fronte di uno scenario di emergenze complesso. A questo si sommano poi le tempistiche strette per quelle opere precedentemente finanziate e avviate con i fondi del PNRR.



Le figure tecniche attese non sono ancora arrivate. In un quadro già difficile si sono aggiunti ulteriori imprevisti e così si è resa necessaria la rimodulazione oraria dell’apertura al pubblico che scatterà con il prossimo mese.

L’avviso alla cittadinanza è stato diffuso attraverso i canali istituzionali dell’amministrazione è chiaro: ”A partire dal mese di maggio e fino a data da destinarsi, gli uffici comunali di Blevio saranno aperti al pubblico esclusivamente il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 15.00, a causa della perdurante carenza di personale. La decisione – si legge – si rende necessaria in un momento particolarmente delicato per l’Ente, che si trova a dover affrontare una situazione organizzativa complessa, aggravata dalla mancanza di risorse umane adeguate.

Nonostante le difficoltà, il Comune continua a garantire il presidio delle attività amministrative essenziali e a portare avanti le procedure in corso, comprese quelle legate agli interventi sul territorio e agli adempimenti già avviati. L’amministrazione comunale è consapevole dei possibili disagi, ma si tratta di una misura temporanea resa necessaria dall’attuale situazione”.