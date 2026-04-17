Dissesto idrogeologico, sicurezza e prevenzione: protocollo d’intesa tra Navigazione Laghi e Ansfisa

Consolidare la sicurezza, investire sulla formazione e fare sistema. Questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa siglato oggi a Villa Gallia a Como, tra l’Ente Governativo Navigazione Laghi e ANSFISA (l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). L’accordo, che coinvolge due realtà poste sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), punta a creare un modello di gestione integrata del rischio idrogeologico per la difesa lacustre.

“Il nostro personale verrà formato dagli uomini di Ansfisa – ha spiegato il gestore governativo della Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi – per gli interventi in caso di calamità. Lo scorso anno abbiamo avuto un periodo molto lungo di sospensione del servizio dovuto ai detriti riversati nel lago. Attraverso interventi preventivi, cercheremo di fare in modo che questo non si ripeta più e in caso di calamità potremo intervenire in modo più preciso e puntuale per poter risolvere i problemi in maniera più rapida”.

“Creare cultura della prevenzione e formare il personale che opera sui tre bacini lacustri significa valorizzare un presidio di sicurezza che vede l’impegno diretto del MIT nel presidiare la fragilità dei nostri territori”, ha sottolineato Domenico Capomolla, direttore di ANSFISA.