Como sempre più a portata di moto, ecco i nuovi parcheggi in piazza De Orchi

Como sempre più a portata di moto. Arrivano altri parcheggi per le due ruote allo scopo di disincentivare in convalle l’utilizzo dell’automobile in favore di scooter e motociclette e per migliorare la viabilità urbana. I nuovi stalli arrivano in particolare nelle zone più turistiche della città.

Per questo con un colpo di pennello in piazza de Orchi sono stati tracciati i nuovi posti.



Come annunciato dal Comune una parte dei posti auto attualmente presenti in piazzale Somaini saranno trasformati in stalli moto, stessa cosa accadrà in Largo Leopardi e anche in viale Geno, dove peraltro è in vigore la tariffa vulcano. In altri punti, invece, i posti moto saranno istituiti ex novo. Nello specifico ciò avverrà in via Coloniola, vicolo Bonola, via Dionigi da Parravicino, via Zezio.



Le ulteriori aree di sosta per le due ruote vanno a sommarsi a quelle già create recentemente in piazza Volta e tra piazza Vittoria e il tribunale.

Spetterà all’attuale gestore della sosta in città, Como Servizi Urbani, mettere in atto tutti adempimenti necessari.