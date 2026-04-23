Armato al Valduce, ferita una guardia. Arrestato 33enne. I pazienti barricati in sala d’attesa

Armato e in evidente stato di agitazione, un marocchino di 33 anni ha creato il panico al pronto soccorso del Valduce e ha ferito una guardia giurata prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Illesi nonostante i momenti di terrore i pazienti e i familiari che erano nel reparto di emergenza di via Dante, che sono riusciti a chiudersi nella sala d’attesa.

Il 33enne si era presentato in pronto soccorso dicendo che aveva problemi di salute ed era stato visitato. Dopo le prime cure, mentre aspettava seduto su una sedia a rotelle, l’immigrato all’improvviso avrebbe dato in escandescenze e avrebbe aggredito e colpito il vigilante. L’uomo avrebbe poi impugnato un taglierino, utilizzato per minacciare la stessa guardia e i presenti. Il vigilante, colpito a un braccio è stato ferito.

I pazienti in attesa, aiutati da un uomo che stava assistendo un familiare, sono riusciti a barricarsi in un locale destinato all’attesa, bloccando la porta e impedendo di entrare all’immigrato, che continuava ad aggirarsi fuori in atteggiamento minaccioso e brandendo il taglierino.

Dopo pochi minuti, al Valduce sono intervenuti i carabinieri di Como. Alla vista dei militari dell’Arma, il 33enne ha buttato il taglierino in un cestino cercando di non farsi vedere. Ha poi provato a evitare l’arresto, aggredendo e minacciando i carabinieri. I militari hanno fatto intervenire una seconda pattuglia e il 33enne è stato poi bloccato e portato in caserma, dove ha continuato ad essere aggressivo. L’uomo è stato poi arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali nei confronti di ausiliari della professione socio-sanitaria e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.