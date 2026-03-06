Patente con truffa, due casi nello stesso esame, denunciati un indiano e un egiziano

Un indiano e un egiziano, 36 e 32 anni, il primo residente a Piacenza e l’altro a Milano. Doppio tentativo di truffa nella stessa sessione d’esame in motorizzazione a Como. Arcinoto ormai il meccanismo utilizzato per provare a superare con il suggeritore esterno il test teorico per la patente di guida. Da copione anche l’identikit dei truffatori, immigrati provenienti da altre province. Entrambi sono stati denunciati dalla polizia.

L’esaminatore in servizio ieri ha notato l’atteggiamento sospetto dei due partecipanti all’esame e ha segnalato la situazione al numero unico di emergenza 112. In motorizzazione sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Al termine della sessione, i poliziotti sono intervenuti per controllare i candidati indicati dal funzionario.

Sotto i vestiti dei due, i poliziotti hanno trovato, ben nascosti, due distinti dispositivi composti da cellulare, moduli bluetooth e auricolari. Tutto il materiale è stato sequestrato. Nella tasca del 32enne egiziano gli agenti hanno scoperto anche una patente di guida del Paese d’origine, risultata falsa dopo la perizia effettuata in questura da un esperto di falso documentale. Entrambi gli immigrati, al termine degli accertamenti sono stati denunciati per l’indebito utilizzo di dispositivi elettronici nel corso dell’esame.