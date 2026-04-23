Parrucchiere rapinato in via Milano a Como, terzo arresto

Il parrucchiere di via Milano rapinato il 9 aprile scorso, in pieno giorno. La polizia ha chiuso il cerchio e arrestato anche il terzo presunto responsabile, dopo che erano stati già fermati i primi due. L’uomo fermato nelle scorse ore è un 23enne marocchino, accusato come i presunti complici di rapina aggravata. L’immigrato, irregolare e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti accuse di reati contro il patrimonio e contro la persona. Il 23enne ieri è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Como, come disposto da un’ordinanza firmata dal tribunale di Como. Il 9 aprile scorso, con i due complici già arrestati, avrebbe aggredito e rapinato un parrucchiere, picchiando il titolare e portando via il denaro presente nella cassa del negozio. Il 23enne è stato arrestato in questura, dove si era presentato perché sottoposto all’obbligo di firma dopo il ritiro del passaporto e in attesa del rimpatrio. E’ stato portato in carcere al Bassone.