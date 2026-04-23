Comune di Como, lunghe code per il rilascio della carta d’identità elettronica

Lunghe code in questi giorni in Comune a Como, legate anche alle aperture straordinarie – previste tra aprile e maggio – per il rilascio della carta d’identità elettronica. Un provvedimento preso in vista della scadenza del 3 agosto 2026, quando tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno la loro validità, anche se riportanti una data di scadenza successiva.
Il Servizio Anagrafe-Ufficio carte d’Identità Elettroniche di Palazzo Cernezzi ha previsto un calendario di aperture straordinarie per il rilascio delle Carta d’Identità Elettronica nei mesi di aprile e maggio, ogni lunedì dalle 15.30 alle 19.30.
È previsto l’ingresso senza appuntamento.
Il servizio è dedicato unicamente ai cittadini residenti o dimoranti che devono sostituire la Carta di Identità Cartacea con la CIE.
Prima di presentarsi agli sportelli e per ogni dettaglio necessario Palazzo Cernezzi raccomanda di leggere il vademecum per il rilascio del nuovo documento elettronico, disponibile sul sito comunale o presso l’Ufficio Anagrafe.