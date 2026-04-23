Villa Olmo, nuovi cartelli nel parco. Divieto di sedersi sulle aiuole anche in inglese

Da qualche giorno nel parco di Villa Olmo, a Como, sono comparsi nuovi cartelli bilingui — in italiano e in inglese — per ricordare il divieto di sedersi sulle aiuole del parterre antistante la dimora neoclassica. La decisione di installare la nuova segnaletica risale allo scorso dicembre e punta a raggiungere anche i visitatori stranieri, che frequentano il lungolago di Como in numero sempre maggiore.

Il regolamento che vieta l’accesso al parterre è in vigore dal 2023, approvato dalla giunta Rapinese per la tutela del verde pubblico. Il divieto non vale per l’intero parco, ma solo per le aiuole davanti all’edificio — una distinzione che il cartello all’ingresso principale non aveva mai chiarito. I nuovi pannelli puntano proprio a fare chiarezza su un nodo che aveva generato più di qualche fraintendimento.

La polizia locale interviene già con regolarità per far rispettare le norme. Solo qualche giorno fa gli agenti hanno invitato una scolaresca a lasciare i prati, in un episodio che ha fatto discutere in città.