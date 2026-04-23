Rapina nel tardo pomeriggio di oggi nella gioielleria del centro commerciale Bennet di Tavernola. Dalle prime informazioni, sarebbero entrati in azione tre banditi, tutti con il volto coperto e almeno uno armato di pistola. Uno dei malviventi avrebbe puntato l’arma contro una commessa, mentre i complici hanno spaccato vetrine e teche contenenti i gioielli in vendita per rubare il contenuto. Non è ancora stato quantificato il bottino.
Il colpo sarebbe stato molto rapido, i banditi sono fuggiti prima che potessero intervenire gli addetti alla sicurezza. E’ intervenuta la polizia per effettuare i rilievi, raccogliere le testimonianze e avviare le indagini per risalire alla banda.
Rapina in gioielleria al centro commerciale di Tavernola, in azione tre banditi armati
Rapina nel tardo pomeriggio di oggi nella gioielleria del centro commerciale Bennet di Tavernola. Dalle prime informazioni, sarebbero entrati in azione tre banditi, tutti con il volto coperto e almeno uno armato di pistola. Uno dei malviventi avrebbe puntato l’arma contro una commessa, mentre i complici hanno spaccato vetrine e teche contenenti i gioielli in vendita per rubare il contenuto. Non è ancora stato quantificato il bottino.