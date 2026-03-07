Cantù: senza documenti al pronto soccorso ma doveva essere in carcere. Arrestato

Si presenta in ospedale senza documenti, era destinatario di un ordine di carcerazione. E’ stato arrestato. Ieri gli agenti della polizia locale di Cantù sono intervenuti al Sant’Antonio Abate per identificare un uomo, straniero, arrivato al pronto soccorso senza alcun tipo di documento. Accompagnato in caserma per approfondimenti si è scoperto essere un 20enne di origine somala. E’ stato poi trasferito in questura per il fotosegnalmento. Dalle verifiche è emerso che era già noto alla giustizia e irregolare sul territorio nazionale. E’ stato denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione. In seguito agli ulteriori accertamenti la polizia locale di Cantù lo ha arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Si trova ora al carcere di Como.