Aggressione in piazza Volta, Valsecchi (PD): “L’approccio da sceriffo non migliora la sicurezza”

Sull’aggressione avvenuta in piazza Volta nella notte tra sabato e domenica (ne parliamo qui) interviene il PD con il segretario cittadino, Daniele Valsecchi, che ringrazia i carabinieri e spera in un miglioramento delle condizioni di salute della vittima e pone due riflessioni.

“Il tema sicurezza è innanzitutto nazionale e il governo non fa nulla di concreto e sostanziale, anzi sembra usare come leva di propaganda quello che dovrebbe essere una priorità” – spiega – “Nonostante i proclami roboanti e l’approccio da sceriffo dell’attuale amministrazione, la situazione della sicurezza non è migliorata , anzi. D’altronde, ha senso indirizzare tanti sforzi della polizia locale sul fare cassa piuttosto che sul presidio? Secondo noi no. Serve un modello integrato con prevenzione e presidio assieme”.

“Serve una presenza nelle zone calde e piazza volta purtroppo lo è” dice ancora Valsecchi. “La professionalità della polizia locale va rispettata e valorizzata con un presidio, gentile ma costante. E serve educazione, formazione. Certo, anche da questo punto di vista il governo nazionale va proprio a marcia indietro, viste le ultime decisioni”.

“Servono interventi rivolti ai giovani in una città sempre più respingente, la sicurezza viene potenziata da alternative e spazi alternativi e anche dal coinvolgimento in questi anni inesistente dei giovani” conclude l’esponente dem.