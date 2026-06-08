Como estate calda tra stadio e mercato: Vlahovic e Garcia accostati al club lariano

Un periodo caldo, oltre che per le temperature, sul fronte calcistico.

Como al centro dell’attenzione, nazionale e internazionale, con le sue mosse in vista della stagione 2026-2027, con la partecipazione alla Champions League.

Allo stadio proseguono i lavori di adeguamento. Da una parte, sotto la tribuna centrale, si sta procedendo con l’allargamento del terreno di gioco. In curva vanno avanti le opere per la costruzione della nuova struttura. Nelle ultime ore sono state effettuate le prove di carico per testare l’integrità dei pali fatti fin ad ora; e intanto si procede con le perforazione e la formazione di ulteriori pali per le fondamenta.

In questa fase tiene banco anche il mercato. La finestra estiva della Serie A aprirà ufficialmente il 29 giugno, ma le trattative sono già entrate nel vivo. Sul Lario l’attesa è prima di tutto per la sorte di Nico Paz, il cui destino è nelle mani dal Real Madrid. Il giocatore vorrebbe comunque rimanere, ma la scelta tocca al club spagnolo.

Martin Baturina, ora ai Mondiali con la Croazia, è tentato dai club inglesi. Si parla di una offerta di 55 milioni dell’Aston Villa, ma il Como ne chiede 80.

In entrata sono molti i nomi accostati alla società lariana. Si tratta poi come sempre di capire se si tratta di realtà e vero interesse o, come spesso capita di news fatte girare ad arte dai procuratori.

Tra i nomi accostati ai biancoblù quello del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic o dell’attaccante del Real Madrid Gonzalo Garcia. Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, ha fatto sapere che la soluzione Como potrebbe essere gradita. Piace l’attaccante del Rennes Esteban Lepaul, ma per il capocannoniere dell’ultimo campionato francese i costi sono piuttosto alti.

Un prospetto interessante potrebbe essere il difensore tedesco Linus Gechter, al pari dell’italiano Lorenzo Pirola, ora all’Olympiakos. Nel mirino anche l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi e Lorenzo Venturino, di proprietà del Genoa.

Le date della prossima stagione sono già segnate sulle agende di tutti gli appassionati: il Como esordisce a Udine in campionato nel weekend del 23 agosto. In Champions si attende il sorteggio del 27 agosto, con partenza l’8 settembre e finalissima il 5 giugno del 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.