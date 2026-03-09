Rovellasca-Manera, completati i lavori di riqualificazione della stazione

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Rovellasca-Manera sulla linea Saronno – Como di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida approvate da Regione Lombardia. Gli interventi hanno incluso il rifacimento del tetto, della facciata e della sala d’attesa. Anche il sottopasso della stazione è stato completamente ristrutturato. Entro il mese di giugno saranno realizzati i percorsi ipovedenti in banchina ed eliminate le strutture non più utilizzate.

L’intervento a Rovellasca-Manera fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano – Asso e Saronno – Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 19 stazioni e avviati in altre 3, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.