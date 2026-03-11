Controlli straordinari dei carabinieri di Appiano, identificate 78 persone

Controlli straordinari dei carabinieri della Stazione di Appiano Gentile, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, per la prevenzione dei furti e il contrasto dello spaccio sul territorio. I controlli sono stati eseguiti lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, con particolare attenzione alle zone più frequentate. Sono stati fermati 65 veicoli, identificate 78 persone tra conducenti e passeggeri, senza riscontrare irregolarità. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.      

