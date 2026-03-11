Ad Asso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: venerdì 20 marzo il Job Day

I cittadini dialogano con le imprese del territorio: domanda e offerta di lavoro si incontrano in occasione del Job Day organizzato ad Asso, nella sala consiliare del Comune. Una mattinata, a partire dalle 9, organizzata dal Settore Lavoro della Provincia di Como – Centro per l’Impiego di Erba.
Venerdì 20 marzo nuovo job day ad Asso: un’occasione per trovare lavoro
Un’occasione per i cittadini in cerca di occupazione, che potranno così incontrare diverse aziende del territorio e scoprire nuove opportunità di lavoro. “Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa – commenta il sindaco di Asso, Mirko Donadini Pina – che rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i cittadini alle aziende del territorio e favorire nuove occasioni di inserimento lavorativo”.
L’evento, come detto, mira a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Nel corso della mattinata, infatti, i partecipanti potranno sostenere brevi colloqui conoscitivi con le imprese e con le agenzie per il lavoro coinvolte, presentare il proprio curriculum e conoscere le opportunità professionali disponibili. La partecipazione è gratuita, è sufficiente una prenotazione online, selezionante la fascia oraria di ingresso. La prenotazione avviene tramite la piattaforma Eventbrite.
Anche questa iniziativa, dopo il successo del Job Day organizzato a Menaggio, si inserisce tra le attività promosse dalla Provincia di Como per sostenere l’occupazione e rafforzare il raccordo tra i servizi pubblici per il lavoro, le imprese e i cittadini, favorendo occasioni di incontro diretto e valorizzando il tessuto produttivo locale.
