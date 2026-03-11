Ad Asso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: venerdì 20 marzo il Job Day

I cittadini dialogano con le imprese del territorio: domanda e offerta di lavoro si incontrano in occasione del Job Day organizzato ad Asso, nella sala consiliare del Comune. Una mattinata, a partire dalle 9, organizzata dal Settore Lavoro della Provincia di Como – Centro per l’Impiego di Erba.

Venerdì 20 marzo nuovo job day ad Asso: un’occasione per trovare lavoro

Un’occasione per i cittadini in cerca di occupazione, che potranno così incontrare diverse aziende del territorio e scoprire nuove opportunità di lavoro. “Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa – commenta il sindaco di Asso, Mirko Donadini Pina – che rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i cittadini alle aziende del territorio e favorire nuove occasioni di inserimento lavorativo”.

L’evento, come detto, mira a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Nel corso della mattinata, infatti, i partecipanti potranno sostenere brevi colloqui conoscitivi con le imprese e con le agenzie per il lavoro coinvolte, presentare il proprio curriculum e conoscere le opportunità professionali disponibili. La partecipazione è gratuita, è sufficiente una prenotazione online, selezionante la fascia oraria di ingresso. La prenotazione avviene tramite la piattaforma Eventbrite.

La locandina del Job Day organizzato ad Asso dalla Provincia di Como

Anche questa iniziativa, dopo il successo del Job Day organizzato a Menaggio, si inserisce tra le attività promosse dalla Provincia di Como per sostenere l’occupazione e rafforzare il raccordo tra i servizi pubblici per il lavoro, le imprese e i cittadini, favorendo occasioni di incontro diretto e valorizzando il tessuto produttivo locale.