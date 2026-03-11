Pusiano, perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione di una casa. Ferito 28enne

Avatar Silvia Legnani

Silvia Legnani

in

a

incidente Pusiano

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 6 a Pusiano, in via Trento. Per cause ancora da chiarire, un giovane di 28 anni ha perso il controllo dell’auto, che è finita fuori strada, terminando la sua corsa a ridosso della recinzione di un’abitazione e ribaltandosi su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area dello schianto. Il conducente è stato soccorso e portato in ambulanza all’ospedale di Lecco in codice verde, dunque con lievi ferite. Sul posto anche i carabinieri di Como per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

