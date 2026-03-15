Maltempo con neve, disagi e problemi in Valle Intelvi

Le pessime condizioni metereologiche, con precipitazioni copiose e neve a quote più alte, hanno creato molti problemi in Valle Intelvi. Nella notte i vigili del fuoco del territorio (distaccamenti di Centro Valle Intelvi e Menaggio) sono stati impegnati, soprattutto nella zona di Lanzo, per taglio di piante e ripristino delle strade. Sono state chiuse le strade del valico della Valmara e quella che porta alla Sighignola; sono stati registrati problemi nella distribuzione dell’energia elettrica a Dizzasco e ad Alta Valle Intelvi.

Segnalati disagi anche in altre province della Lombardia. Ore difficili nel Varesotto con 38 interventi dei vigili, soprattutto nella zona della Val Ganna, sempre per piante cadute (QUI l’articolo completo). Questa mattina due valanghe in provincia di Bergamo, a Colere e a Foppolo. In Valtellina è stata chiusa la statale 36 nella zona di Madesimo