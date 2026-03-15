Incidente in Piemonte, morto il comasco Francesco Roncoroni

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri in Piemonte. A perdere la vita il comasco 30enne Francesco Roncoroni. La Polizia stradale sta ricostruendo quanto avvenuto. La tragedia, è avvenuta sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, con l’uscita di strada di una Land Rover. Francesco Roncoroni è morto, altre cinque persone sono rimaste ferite.

La vettura, probabilmente a causa delle neve, è uscita di strada sfondando il guardrail. A bordo persone di età compresa tra i 25 e i 30 anni. La Stradale sta indagando per capire il numero esatto. Per estrarle dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è in corso: dopo le verifiche saranno valutate eventuali ipotesi di reato

I giovani a bordo stavano scendendo da San Domenico, frazione di Varzo, nota località sciistica della zona; all’altezza della località Gebbo l’auto è uscita di strada.

