Aggressioni e armi al seguito, 20enne della Guinea in carcere

Si trovava di nuovo nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove nei giorni scorsi aveva aggredito una guardia di sicurezza. Lì i poliziotti della questura di Como lo hanno rintracciato e dopo aver controllato i suoi documenti è scattato l’arresto e poi il trasporto in carcere del 20enne della Guinea, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine.

Da quanto è emerso il giovane, nelle ultime settimane, si era reso responsabile di una serie di reati. Qualche settimana fa, come detto, aveva aggredito una guardia interna del presidio ospedaliero, mentre in un’altra circostanza, era stato trovato nella zona del cimitero monumentale di Como armato di due taglierini. Situazioni per le quali il 20enne era stato giudicato in tribunale con il rito direttissimo riportando condanne e l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Como.

Il 12 marzo scorso, il giudice, esaminato con attenzione il fascicolo del giovane, ha firmato a suo carico l’aggravamento della misura del divieto di dimora con quella della custodia cautelare in carcere.

Ieri sera una volante lo ha rintracciato vicino all’ospedale a quel punto è emersa a suo carico l’esistenza della misura cautelare. Accompagnato in questura per le notifiche, è stato poi trasferito al Bassone.