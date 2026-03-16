Controlli dei carabinieri: 27enne denunciato per ricettazione e 39enne in carcere per un reato del 2024

I carabinieri di Fino Mornasco hanno denunciato un 27enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra alcune auto parcheggiate vicino ad un noto fast food di Grandate.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di fermare l’uomo per un controllo dal quale è emerso che il 27enne aveva con sé un motorino, risultato rubato poche ore prima dal parcheggio della scuola superiore “Magistri Cumacini” di Como, a Lazzago. Mezzo poi restituito al proprietario.

Nella stessa giornata, in serata, gli stessi carabinieri hanno eseguito un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese nei confronti di una donna italiana di 39 anni, domiciliata in una comunità terapeutica del territorio. La donna, già sottoposta alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stata raggiunta da un decreto di sospensione della misura alternativa con contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere. La 39enne deve infatti espiare una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per un reato commesso nel 2024. E’ stata accompagnata in carcere.