Lotta ai rifiuti selvaggi a Cantù, cinque multe e tre responsabili individuati

Cantù, cinque multe e tre responsabili individuati in pochi giorni per aver smaltito male i rifiuti. In alcuni casi le sanzioni sono state doppie, in presenza sia di errato conferimento sia di errata esposizione, con importi che possono arrivare fino a 500 euro. Stretta la collaborazione tra polizia locale e Service 24 Ambiente, società incaricata dell’igiene urbana sul territorio canturino.

Il Comune ha fatto sapere che è alta l’attenzione sul tema. “Su comportamenti che generano degrado serve anche il pugno duro. Per questo continueremo a intervenire, anche attraverso l’utilizzo di telecamere e strumenti di controllo a supporto della polizia ambientale”, ha detto l’assessore con delega alla Polizia Locale, Maurizio Cattaneo.

I controlli proseguono anche grazie alle segnalazioni raccolte sul territorio. “La collaborazione tra amministrazione, Service 24 e Polizia Locale consente di verificare le situazioni segnalate e, quando necessario, procedere con le sanzioni. L’obiettivo è contrastare con decisione l’abbandono e il conferimento scorretto dei rifiuti, ma anche richiamare tutti ad una maggiore attenzione e cura degli spazi pubblici” l’assessore al Decoro urbano e al Verde, Andrea Lapenna.