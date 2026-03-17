Incidente tra due auto all’una della notte scorsa ad Alzate Brianza, sulla statale 342. Ferite tre persone, un uomo di 22 anni e due donne di 49 e 51 anni. Due sono stati trasportati al Sant’Anna e uno all’ospedale di Lecco. Non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni.
Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza i veicoli e la strada.
Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.
Incidente tra due auto nella notte ad Alzate Brianza, tre feriti
Incidente tra due auto all’una della notte scorsa ad Alzate Brianza, sulla statale 342. Ferite tre persone, un uomo di 22 anni e due donne di 49 e 51 anni. Due sono stati trasportati al Sant’Anna e uno all’ospedale di Lecco. Non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni.