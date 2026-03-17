Incidente tra due auto nella notte ad Alzate Brianza, tre feriti

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Incidente tra due auto all’una della notte scorsa ad Alzate Brianza, sulla statale 342. Ferite tre persone, un uomo di 22 anni e due donne di 49 e 51 anni. Due sono stati trasportati al Sant’Anna e uno all’ospedale di Lecco. Non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni.
Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza i veicoli e la strada.
Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.

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