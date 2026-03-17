Villa d’Este, inaugurata ufficialmente la 154esima stagione

Villa d’Este ha ufficialmente inaugurato la sua 154esima stagione.

Tra le novità più rilevanti del 2026, l’arrivo alla alla guida della cucina di Andrea Guerini. Il pranzo di Pasqua, domenica 5 aprile, sarà uno dei primi appuntamenti della stagione.

Andrea Guerini



Sul fronte degli eventi, l’anno presenta una serie di iniziative note in tutto il mondo. Tra queste spicca l’iconico Concorso d’Eleganza Villa d’Este (15–17 maggio 2026), tra i più prestigiosi al mondo dedicati alle automobili storiche e al design automobilistico.

Accanto a questo appuntamento, confermate le Feste d’Estate – il 4 luglio, il 14 luglio e il 15 agosto – tre serate all’aperto caratterizzate da

spettacoli dal vivo, artisti internazionali e cene di gala.

Il 9 agosto, Villa d’Este ospiterà una serata musicale d’eccezione che vedrà protagonista un artista di fama internazionale. Il nome sarà annunciato nei prossimi giorni, nel momento in cui si apriranno le prenotazioni. La performance si terrà nel Giardino del Mosaico.





In questo panorama, spicca il Golf Villa d’Este, che nel 2026 celebra i 100 anni dalla sua fondazione con un calendario di competizioni ed eventi esclusivi. Il rientro nella sfera proprietaria di Villa d’Este ha inaugurato una fase di rinnovamento e valorizzazione, restituendo al golf il suo splendore storico e proiettandolo verso il futuro. Tra le novità introdotte quest’anno, un ruolo di rilievo è affidato anche a La Terrazza al Golf, il

nuovo ristorante del club: guidato dal Orazio Stella sotto la supervisione di Andrea Guerini.



Accanto ai grandi appuntamenti internazionali, la stagione 2026 rinnova anche le iniziative firmate Villa d’Este Style.

Si apre con Electric Yachting (9–10 maggio), weekend dedicato alla navigazione elettrica e alla mobilità nautica sostenibile. Un momento di confronto sulle tecnologie più avanzate, che vede la partecipazione di importanti università italiane, della Fondazione Alessandro Volta e del Cantiere Ernesto Riva.

Il 6 giugno torna One Lake One Car, appuntamento dedicato alle leggendarie Alfa Romeo 6C 2500 SS “Coupé Villa d’Este”, autentici capolavori dell’automobilismo d’epoca. Un tributo a un modello simbolo del design italiano, che continua a incantare appassionati e collezionisti.

Il 12 settembre sarà invece la volta di Vintage Yachting, che riporta sul lago le imbarcazioni storiche grazie alla collaborazione con Asdec (Associazione scafi d’epoca e classici) e il Museo Barca Lariana. L’edizione di quest’anno sarà ulteriormente ampliata e includerà un momento

particolarmente suggestivo: il carosello delle barche partecipanti. Dal 9 al 19 settembre, inoltre, alcune delle più affascinanti imbarcazioni del Museo Barca Lariana saranno ospitate nel parco dell’albergo in una mostra temporanea.

Giuseppe Fontana, presidente di Villa d’Este

L’iconico Concorso d’Eleganza, ospitato a Villa d’Este dal 1929