Lavori di posa cavi, A9 chiusa di notte tra Como e Chiasso

Nuovi provvedimenti di chiusura sulla Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di posa cavi, sono stati adottate una serie di misure.

Nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 marzo, con orario 23-6 e dalle 22 di domenica 22 alle 5 di lunedì 23 marzo, saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

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Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.

Per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.