Furto di cosmetici per 3mila euro al supermercato, arrestato un 24enne rumeno

Cosmetici e prodotti per la cura del corpo per un valore totale di 3mila euro. Un tentativo di furto scoperto ieri all’Esselunga di via Carloni a Como. Il responsabile, un 24enne di origini rumene senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione dell’addetto alla sicurezza del supermercato.

Il sospetto ladro, secondo quanto accertato avrebbe nascosto i prodotti in uno zaino e avrebbe poi cercato di uscire senza passare dalle casse. E’ stato però scoperto e bloccato.

I carabinieri, dopo i controlli hanno restituito la merce al supermercato e arrestato il rumeno per furto aggravato.