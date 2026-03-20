Noemi, investita mentre soccorreva un coniglietto. Condannato a 9 anni l’automobilista

Omicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso. Nove anni di condanna in primo grado per Vincenzo Crudo, 33 anni, alla guida dell’auto che il 29 marzo dello scorso anno, a Lurago Marinone, ha travolto e ucciso Noemi Fiordilino, 20 anni. La ragazza era in auto con il fidanzato e si erano fermati per soccorre un coniglio che era stato colpito dall’auto.

La dinamica dei fatti

Mentre era ferma sulla strada, Noemi è stata travolta in pieno dall’auto guidata da Crudo, che non si è fermato ed è fuggito. La sua auto era stata trovata abbandonata. Il 32enne, raggiunto a casa dalle forze dell’ordine, aveva dichiarato che gli era stata rubata. L’uomo, oltre due ore dopo l’incidente, è risultato ancora positivo al test dell’etilometro. Guidava ubriaco, con il piede destro ingessato e senza patente. Arrestato e portato in carcere al Bassone, attualmente è agli arresti domiciliari.

La sentenza di primo grado

Oggi la sentenza di primo grado nel processo con rito abbreviato. L’accusa, con il magistrato Giulia Ometto, ha chiesto una pena di dieci anni. Il giudice Walter Lietti hacondannato Crudo a 9 anni di reclusione, oltre al risarcimento dei familiari di Noemi. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.