L’autoproclamato candidato sindaco Luigi Bottone presenta il suo programma elettorale

L’autoproclamato candidato sindaco Luigi Bottone ufficializza la sua discesa in campo in vista delle elezioni comunali del 2027, con un primo programma elettorale. Mentre centrodestra e centrosinistra dovranno presto tirare le somme, l’attuale sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha già dichiarato di essere pronto a ricandidarsi, certo di replicare il successo del 2022. Al centro del programma elettorale di Luigi Bottone l’ascolto dei cittadini, l’attenzione alle periferie, più sicurezza, più equità e meno costi per i parcheggi.