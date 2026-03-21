Un incidente sulla Statale 36 a Bosisio Parini è costato la vita ad un motociclista

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 21 marzo, lungo la Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il sinistro, avvenuto al chilometro 39 della carreggiata in direzione nord, è costato la vita a un motociclista. Lo scontro ha interessato l’importante arteria che collega la Brianza alla Valtellina e al confine svizzero, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità locale per diverse ore.

Soccorsi e gestione della viabilità sulla SS36

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, le forze dell’ordine per i rilievi scientifici e il personale di Anas, la società incaricata della gestione della rete stradale nazionale. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Bosisio Parini e deviazione sulla viabilità provinciale. Dopo il completamento dei rilievi di rito, la circolazione sulla SS36 è stata ripristinata ed è tornata alla normalità nel corso della tarda mattinata.