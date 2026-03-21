L’ultimo saluto a Umberto Bossi: i funerali domani a Pontida trasmessi in diretta su Etv

Nel giorno dell’ultimo saluto a Umberto Bossi, fondatore della Lega scomparso giovedì sera all’età di 84 anni, attese a Pontida numerose figure istituzionali. Dalla premier Giorgia Meloni ai presidenti di Camera e Senato rispettivamente Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Solo famiglia, amici e ospiti potranno assistere in chiesa ai funerali in programma domani alle 12 al monastero di San Giacomo. Etv seguirà trasmetterà in diretta le esequie.

Sono circa 400 i posti nell’abbazia che si affaccia su piazza del Giuramento. Piazza che sarà parzialmente chiusa in considerazione anche dell’arrivo di esponenti del governo e leader politici, fra cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a cui la famiglia del senatùr ha affidato l’organizzazione dei funerali, il ministro Roberto Calderoli e ovviamente il segretario della Lega Matteo Salvini, che nelle scorse ore ha incontrato i familiari di Bossi a Gemonio in un momento caratterizzato da riflessioni umane, politiche e ricordi.

A Pontida arriveranno tutti i governatori e vertici della Lega, dal lombardo Attilio Fontana, a Luca Zaia.

Chi vorrà partecipare alla cerimonia ma non potrà entrare nell’abbazia si potrà sistemare nel vialetto di circa cento metri di fronte alla Chiesa. Per permettere a chi vuole di assistere al funerale sarà, infatti, sistemato un maxischermo e verrà allestita anche una diretta streaming.

Etv, come detto, trasmetterà in diretta i funerali. Il collegamento inizierà alle 11.45, In studio con Andrea Bambace l’ex viceministro dello Sviluppo Economico Dario Galli, per ripercorrere la vita e il lavoro di uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi 30 anni.