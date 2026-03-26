Olgiate Comasco, aggiudicata la gara per la variante SS 342 Briantea. Fine lavori nel 2028

Aggiudicata la gara per la progettazione e i lavori relativi al primo lotto della variante alla strada statale 342 Briantea, a Olgiate Comasco, per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro. Si tratta di un punto di snodo fondamentale e l’opera si rivela centrale per decongestionare una delle arterie più trafficate del territorio, che collega diversi comuni della provincia, a pochi chilometri dal capoluogo lariano.

Aggiudicata la gara per la variante alla SS 342 Briantea: i dettagli su tempi e interventi

L’appalto è stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. A occuparsi dei lavori sarà un’impresa di costruzioni con sede a Morbegno. Complessivamente, si tratta di un intervento da 9 milioni 950mila euro, finanziato con risorse statali per oltre 9,2 milioni, fondi provinciali per quasi 270mila euro e un contributo di 450mila finanziato da Como Acqua.

Più nel dettaglio l’intervento prevede la realizzazione di un tratto in variante di poco più di 1 chilometro e la riqualificazione e l’ammodernamento di un tratto di circa 200 metri, tra la nuova rotonda prevista in via Marconi e la rotatoria già esistente all’intersezione con via Milano.

Il tratto che sarà interessato dai lavori per la variante alla SS 342 Briantea

Da cronoprogramma, nei prossimi 6 mesi è prevista la sottoscrizione del contratto, la realizzazione del progetto esecutivo, la sua verifica e poi la validazione. Al contempo si porterà avanti il monitoraggio ambientale, che dovrebbe durare 9 mesi. Per consegna lavori ed esecuzione servirà un anno e mezzo, mentre altri 6 mesi saranno necessari per il collaudo tecnico-amministrativo delle opere (che potrà essere effettuato anche dopo l’apertura al traffico). Da cronoprogramma, si ipotizza l’apertura al traffico del nuovo tratto per marzo 2028.

“Intervento strategico”: le parole del presidente Bongiasca e del sindaco di Olgiate Comasco

Per il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, si tratta di “un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un’opera attesa da anni”. Ora, ha aggiunto, “entriamo nella fase operativa di un intervento strategico per migliorare la fluidità del traffico, con benefici concreti in termini di sicurezza, qualità dell’aria e vivibilità dei centri abitati”.

Soddisfatto anche il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti. “Attendiamo questa opera da più di 20 anni. Inutile sottolineare la sua importanza strategica”, per Olgiate e per tutto il territorio. “Con i sindaci di Solbiate con Cagno e Beregazzo con Figliaro – annuncia Moretti – siamo già d’accordo a chiedere un incontro con Regione Lombardia e Anas per il secondo lotto”. Intanto però occhi puntati sul primo intervento, atteso e fortemente voluto, dagli automobilisti e dai cittadini prima di tutto.