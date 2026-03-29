Como, l’appello alla partecipazione in una lettera inviata ai consiglieri comunali

Nuovo appello sul tema della partecipazione all’attività amministrativa di Palazzo Cernezzi. Una lunga serie di firmatari, tra i quali le principali associazioni del territorio, dalla Caritas fino al Comitato genitori Como a Misura di Famiglia, ha scritto una lettera indirizzata ai consiglieri comunali della città capoluogo.

“Negli scorsi anni alcune organizzazioni che operano in ambito sociale, educativo e ambientale della città hanno più volte rivolto all’amministrazione una richiesta di interlocuzione sul tema della partecipazione. – si legge nella lettera – L’ultima occasione è stata in gennaio, quando 46 di queste realtà hanno scritto una lettera indirizzata al sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali, incentrata sulla richiesta di dialogo e sulla disponibilità alla collaborazione. Questo messaggio non ha avuto alcuna risposta da parte della maggioranza. Ora l’amministrazione intende varare un Regolamento per la Disciplina degli Istituti di Partecipazione, che si adegua al nuovo Statuto (pure approvato a maggioranza qualche mese fa senza alcun coinvolgimento di cittadini e loro aggregazioni), e non ha ritenuto di informare dei suoi contenuti e tanto meno interloquire con nessuno. – sottolineano i firmatari – Pare singolare che un regolamento sulla partecipazione non sia oggetto di un momento di condivisione con i soggetti che dovrebbero essere interessati, ma probabilmente questo atteggiamento configura la natura del provvedimento stesso. La comunicazione dell’inclusione del tema nell’ordine del giorno nel sito comunale è avvenuta giovedì 26 marzo e quindi non è possibile per gli scriventi e per altri soggetti interessati entrare nel merito e avviare una discussione ai fini di dare al consiglio convocato per lunedì 30 un contributo. Prendendo atto della situazione e ancora più convinti dell’importanza della partecipazione delle forze sociali alla vita della comunità, – concludono – ci proponiamo di trovare modi e spazi di incontro tra le nostre organizzazioni, con altre interessate, con i cittadini per arrivare a proposte che siano utili su questo tema anche in vista della scadenza elettorale che porterà a una nuova amministrazione”.

La lettera è firmata dalle seguenti realtà comasche: ACLI Cittadine, ARCI, Associazione La Zolla, Asylum, AUSER, Azione Cattolica Cittadina, Caritas Cittadina, Centro Servizi Volontariato, Circolo Legambiente A. Vassallo, Comitato genitori Como a Misura di Famiglia, Comitato Tutela Zona Stadio di Como, Como Accoglie ODV, Como senza frontiere, Compagnia delle Opere, Costruttivamente Associazione Genitori Odv ETS, Italia Nostra– Sezione di Como.