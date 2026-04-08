Monopattini e bici elettriche truccati, otto mezzi sequestrati a Como dalla polizia locale

Controlli costanti della polizia locale di Como su monopattini e bici elettriche. Nel mese di marzo sono state accertate 55 violazioni e 8 mezzi – 6 bici e due monopattini – non a norma sono stati sequestrati in un totale di 24 posti di controllo. Le multe hanno riguardato in 49 casi conducenti di monopattini elettrici e in 6 ciclisti in sella a una e-bike.

Tra le manomissioni più eclatanti, un monopattino fermato in via Turati con un sistema di accelerazione che permetteva di raggiungere i 60 chilometri orari. Il telelaser in via Castelnuovo ha bloccato una bici elettrica che raggiungeva i 25 chilometri orari senza che il conducente pedalasse. Tra le sanzioni più frequenti, la circolazione dopo il tramonto senza giubbotto o bretelle retroriflettenti. Multe anche per un minorenne senza casco e con un passeggero.

Oltre alle sanzioni sulla mobilità elettrica, in un caso è stata anche ritirata la patente di guida risultata scaduta. Il mancato uso del casco è l’infrazione più diffusa, seguita dalla mancanza degli strumenti per assicurare la visibilità. L’attività di monitoraggio della polizia locale proseguirà con regolarità anche nei prossimi mesi.