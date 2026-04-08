Dopo cinque anni alla guida della Delegazione FAI di Como, Stefano Moscatelli passa il testimone a Ilaria Grisoni, che dal 1° aprile ha assunto ufficialmente il ruolo di Capo Delegazione. Volontaria attiva da anni e già referente in diversi progetti FAI, Ilaria Grisoni ha sottolineato il valore del volontariato come cuore pulsante dell’associazione: “La Delegazione FAI di Como continuerà ad essere un laboratorio attivo di ricerca, narrazione e tutela della bellezza a 360 gradi. – spiega – E la racconteremo sempre attraverso la voce e gli occhi di chi, come noi volontari FAI, vive in questo splendido territorio e se ne prende cura ogni giorno”.

Negli ultimi cinque anni la Delegazione FAI di Como ha consolidato la propria presenza culturale e sociale, ampliando la rete di volontari, le collaborazioni istituzionali e la partecipazione del pubblico. Gli iscritti sono passati da circa 7.500 nel 2021 a 8.500 nel 2025, con un ulteriore incremento nel primo trimestre 2026. Sono state organizzate 9 edizioni tra Giornate FAI di Primavera e d’Autunno tra 2021 e 2025, 37 i beni aperti e oltre 30.000 i visitatori. In particolare, il 2025 è stato un anno record: ha segnato un picco di attività e partecipazione con circa 8.500 soci attivi.

Nel 2026, come annunciato, la Delegazione FAI di Como continuerà a consolidare il proprio lavoro sul territorio con obiettivi mirati a: promuovere il volontariato culturale come forma di cittadinanza attiva; rafforzare il legame tra scuole e territorio; sostenere il FAI nazionale in progetti di restauro e valorizzazione in Lombardia; creare nuove sinergie con enti e fondazioni locali.