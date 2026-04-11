Bivacca nel cortile di un condominio, marocchino irregolare di 33 anni denunciato dai carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Como sono intervenuti ieri pomeriggio in via Mentana per la segnalazione di un uomo che stazionava nel cortile di un condominio, senza essere residente o avere legami con altri condomini. L’uomo, che non aveva documenti, è stato accompagnato in caserma e identificato. Al termine degli accertamenti è emerso che si trattava di un 33enne di nazionalità marocchina; irregolare in Italia. E’ stato denunciato per ingresso e soggiorno illegali nello Stato e poi portato all’ufficio immigrazione della questura per le pratiche per l’espulsione. In serata, il 33enne è stato accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Milano, in via Corelli, in attesa delle procedure di espulsione.